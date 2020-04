Mercato Juventus: caso Higuain, c'è un altro ribaltone

Dall'Argentina arrivano voci in controtendenza sul futuro di Gonzalo Higuain, che molti danno ormai lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino secondo le indiscrezioni delle ultime settimane non vorrebbe tornare in Italia, e si starebbe preparando ad un trasferimento in estate, tanto che i bianconeri sono da tempo alla ricerca di un sostituto di valore.

Il padre del Pipita, Jorge, in una intervista ai microfoni di “LM Nequen” smentisce però tutto, scacciando i dubbi: "Tutto quello che si dice non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale".

Negli ultimi giorni si era parlato addirittura di una rescissione unilaterale del contratto in caso il giocatore dovesse prolungare il proprio soggiorno in patria, uno scenario seccamente smentito da papà Jorge: "Gonzalo rimarrà alla Juventus. Quindi, dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che accadrà, a meno di altri avvenimenti imprevisti".

"Ma in linea di massima non è sua intenzione lasciare quel club che ama molto, anche la gente lo adora". Smentita anche l'ipotesi di un possibile trasferimento al River Plate.

Higuain in un'intervista di domenica a Marca ripercorrendo la sua carriera era tornato a parlare del suo passaggio al Milan due estati fa: "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo mi dissero di avere voluto fare un salto di qualità e che pertanto mi stavano cercando una nuova sistemazione. Non mi hanno chiesto di andarmene, mi hanno cacciato a pedate".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 12:31