Mercato Juventus: c'è l'offerta per Chiesa, sorpassata l'Inter

La Juventus si riporta in vantaggio nella corsa a Federico Chiesa. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, il club bianconero è pronto a mettere sul piatto per il gioiello della Fiorentina 25 milioni di euro cash, più il cartellino di un giocatore da scegliere tra il centrocampista Rolando Mandragora, attualmente all’Udinese, e il difensore argentino Cristian Romero, ora al Genoa.

La cifra totale si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro complessivi, più o meno la valutazione del cartellino del figlio d’arte che ne fa ora la Fiorentina. Già pronto da tempo il contratto da sottoporre al giocatore (i contatti con il padre Enrico sono stati avviati da mesi): un ingaggio quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. Chiesa sbarcherebbe così in bianconero dopo il buco nell’acqua della scorsa estate, quando Commisso si era opposto veementemente a un suo addio.

Ora lo stesso patron è più possibilista: “A certe cifre lo manderemo via, ad altre non lo faremo. C’è anche la possibilità che lui possa restare con noi la prossima stagione”.

Il giocatore per ora non si sbilancia: “Non ci sono trattative in corso, c’è la Fiorentina. Non ho un procuratore, con la società parlo io e lui (il padre Enrico, ndr) è sempre al mio fianco. È il mio assistente personale (sorride). Non abbiamo mai preso in considerazione l’idea di avere un agente. In futuro chissà. Quella voce che mi accostava a Totti era una fake news, Francesco è stato il primo a contattare la società per chiarirlo”, ha detto al Corriere dello Sport.

“Con il presidente, con Giuseppe Barone e Pradè nell’ultimo anno abbiamo parlato tantissimo, il presente è l’unico tempo sul quale sono concentrato. Io penso al lavoro di tutti i giorni, agli obiettivi immediati, il principale è la salvezza. Speriamo di tornare tutti a giocare, il resto verrà”.

SPORTAL.IT | 14-05-2020 14:00