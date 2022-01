Mercato Juventus: c’è un nuovo piano per avere subito Vlahovic

21-01-2022 08:23

La Juventus non ha perso la speranza di arrivare a Dusan Vlahovic. Il sogno sarebbe quello di avere il serbo subito. Per convincere la Fiorentina, ci sarebbe una nuova super offerta sul tavolo

Juventus, tutto su Vlahovic

Non è un mistero: la Juventus è alla ricerca di un attaccante di valore assoluto. Nonostante il rientro di Paulo Dybala e un Alvaro Morata sempre pronto a sacrificarsi, Max Allegri ha bisogno di un grande centravanti, di uno che garantisce tanti gol (quelli che portava Cristiano Ronaldo). L’obiettivo numero uno era e resta Dusan Vlahovic. Il serbo è una macchina da gol e ha tutte le caratteristiche che va cercando la Vecchia Signora: profilo giovane (classe 2000), tanta voglia di imporsi a grandi livelli e numeri offensivi impressionanti (20 reti in questa stagione, in 24 gare disputate). Il problema? La resistenza della Fiorentina, forte di un contratto con il serbo sino al giugno del 2023. Il club viola non pare intenzionato ad accontentare il giocatore e vorrebbe tenerselo stretto almeno sino al termine della stagione in corso.

Juventus, c’è una nuova proposta

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe provando a trovare il modo per convincere il patron dei viola Rocco Commisso ad aprire alla cessione di Dusan Vlahovic. L’ultima idea sarebbe decisamente intrigante. La Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro e il cartellino della giovane promessa svedese Dejan Kulusevski (accostato anche ad altri club). Un’offerta importante che si avvicinerebbe, come valore totale, a quanto la Fiorentina vorrebbe per Dusan Vlahovic, ovvero 60/80 milioni di euro. Fattore significativo nella trattativa la volontà dell’attaccante che, anche se non l’ha mai dichiarato pubblicamente, sarebbe ben contento di poter giocare in un club che lotta per il vertice, sia in Italia che in Europa.

Vlahovic, non solo Juventus

Da ricordare che non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce del giovane fenomeno viola. Le sue grandi prestazioni con la casacca della Fiorentina hanno fatto il giro d’Europa. Tanti i top club sulle sue tracce. L’Atletico Madrid ci starebbe pensando in maniera seria, certo che uno come Dusan Vlahovic farebbe comodo per risolvere i problemi offensivi della squadra. Diverse le squadre inglesi che l’avrebbero messo nel mirino, ovvero Liverpool, Tottenham, Manchester United e pure il facoltoso Newcastle. La Fiorentina, se mai dovesse decidere di lasciarlo andare, preferirebbe certamente che vada a giocare fuori dall’Italia. Darlo alla Juventus sarebbe un problema non da poco, considerati i precedenti (Federico Bernardeschi e, soprattutto, Federico Chiesa). Inoltre, l’allenatore dei gigliati Vincenzo Italiano vorrebbe chiudere la stagione in corso con Dusan Vlahovic al centro del suo attacco. Tuttavia, la Juventus starebbe insistendo moltissimo.

