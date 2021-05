Mercato Juventus: decisa la prima cessione, caccia al sostituto

Alex Sandro in uscita dalla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il terzino brasiliano sarà tra i primi a lasciare il club bianconero in estate: sarà uno dei primi tasselli a cadere nel domino che porterà a un cambiamento profondo della rosa dei torinesi, che quest’anno si è rivelata inadeguata per la Champions e per lo scudetto.

Gli ultimi anni dell’esterno ex Porto sono stati di alti e bassi, e la Vecchia Signora sembra decisa a cederlo nei prossimi mesi: la richiesta di Fabio Paratici è di circa 25 milioni di euro, tra i club interessati anche il Chelsea, che potrebbe offrire Emerson Palmieri, vecchio obiettivo bianconero, in cambio.

Secondo Calciomercato.com, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per la fascia sinistra: è quello di José Luis Gayà del Valencia. Nazionale spagnolo classe 1995, è da tempo sui taccuini degli osservatori di Atletico Madrid e Barcellona. Il Valencia preferirebbe non rinforzare le rivali e cedere il giocatore all’estero: un’offerta della Juve sarebbe valutata con attenzione.

I contatti tra l’entourage del giocatore e i bianconeri sarebbero già stati allacciati: il discorso potrebbe essere approfondito nei prossimi giorni, dopo la sfida contro il Milan, cruciale per il destino della Vecchia Signora nella volata Champions.

Gayà, che ha deciso di non rinnovare l suo contratto in scadenza nel 2023, è molto interessato a un possibile approdo in Italia: il costo del suo cartellino è di circa 25 milioni di euro.

OMNISPORT | 04-05-2021 10:12