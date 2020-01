Mercato Juventus, deciso il futuro di Paulo Dybala

La prova del campo non ha dato gli esiti sperati dai tifosi della Juventus e forse anche dalla società. Il tridente delle meraviglie formato da Gonzalo Higuain, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo non sembra poter rappresentare una soluzione fissa per Maurizio Sarri, che dal canto proprio pare preferire un assetto più equilibrato con due stelle e un trequartista alle spalle.

Ciò non toglie che la volontà del club bianconero in chiave mercato sia quella di tenere in organico i propri big a medio-lungo termine. Il solo Higuain sembra poter essere a rischio cessione la prossima estate, qualora la Juve riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi, ma Ronaldo rispetterà il contratto, mentre Dybala si è aperto il dialogo per il rinnovo del contratto.

Nonostante un impiego non continuativo, il numero 10 della Juve è riuscito ad esaltare i tifosi bianconeri e a soddisfare Sarri, tanto quando è stato utilizzato da seconda punta che da trequartista.

I numeri parlano chiaro: in 23 partite tra tutte le competizioni, 9 gol e 6 assist. Risultati non scontati pensando al fatto che Dybala era stato a un passo dall’addio ai campioni d’Italia in estate, corteggiato dal Manchester United e dal Tottenham, con Barcellona e Real Madrid sempre in agguato.

Ora grazie al ritrovato equilibrio la Joya pensa a prolungare la propria permanenza a Torino. Attualmente in scadenza nel 2022, con uno stipendio da 7 milioni netti a stagione, per restare Dybala chiederà un sostanzioso aumento che gli permetta di sfiorare o raggiungere quota 10 netti.

Una cifra non da poco, ma che in casa Juve, oltre a Cristiano Ronaldo, guadagna già Matthijs De Ligt, il cui rendimento nella prima parte di stagione non è stato certo soddisfacente. L’appuntamento è fissato alla Continassa tra qualche settimana.

DopoBonucci, Cuadrado e Szczesny Dybala può essere la prossima colonna della Juventus a rinnovare.

SPORTAL.IT | 10-01-2020 13:30