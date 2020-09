Mercato Juventus: ecco il piano per arrivare a Chiesa

Ultimi giorni di mercato. Tanti i possibili colpi last minute. Anche la Juventus sarebbe ancora in gioco. Sempre più le indiscrezioni che vorrebbero la Vecchia Signora in forte pressing per provare a strappare Federico Chiesa alla Fiorentina.

La volontà del giocatore sarebbe ormai chiara. L’attaccante viola sarebbe felicissimo di mettersi in gioco alla Juventus. Anche il patron della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe disposto ad ascoltare l’eventuale proposta ufficiale dei bianconeri.

L’idea di Fabio Paratici, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe quella di imbastire una trattativa sulla base del prestito oneroso con opzione di riscatto (diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati condizioni).

L’investimento totale sarebbe attorno ai 50 milioni di euro. La Juventus finanzierebbe l’operazione Federico Chiesa con la cessione di un pezzo pregiato della rosa (al momento Douglas Costa pare il giocatore più sacrificabile) e “mollando” due esuberi.

A Federico Chiesa verrebbe garantito un ingaggio importante, pari a 4,5 milioni di euro netti per ben quattro anni di contratto. Una proposta importante per valorizzare ulteriormente il talento della Fiorentina classe 1997.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci siano o meno le condizioni per arrivare alla classica fumata bianca. La Juventus sembra ormai decisa a fare sul serio per regalarsi l’ultimo colpo di questo particolare mercato.

La Fiorentina, dovesse cedere Federico Chiesa alla Juventus, proverebbe a convincere Arkadiusz Milik a lasciare il Napoli e diventare l’attaccante di punta della squadra allenata dal tecnico Beppe Iachini.

OMNISPORT | 29-09-2020 09:54