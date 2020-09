Mercato Juventus: scelta fatta, assalto a Chiesa

La Juventus pare avere ancora in canna un colpo di mercato da applausi. Un ultimo regalo ad Andrea Pirlo, così da mettere a disposizione del neo allenatore una rosa ancor più di qualità per una stagione da vivere in prima fila.

Il nome caldo sarebbe quello di Federico Chiesa. Da tempo si parla di un corteggiamento da parte dei bianconeri nei confronti dell’asso viola. Ora sarebbe giunto il momento dell’affondo definitivo, con tanto di super proposta.

Secondo Todofichajes.com, la strategia di Fabio Paratici sarebbe chiara: cedere Douglas Costa (possibile futuro in Premier League) e recuperare più cash possibile per poi bussare alla porta di Rocco Commisso, patron della Fiorentina.

Il numero uno viola valuta il cartellino di Federico Chiesa circa 70 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere più di 50 milioni, tentando la via del prestito oneroso (a 15 milioni di euro) con obbligo di riscatto sui 30/35 milioni.

Parallelamente, la dirigenza bianconera sta cercando anche un accordo per la risoluzione del contratto di Sami Khedira, il cui ingaggio pesa molto sulle casse bianconere (il tedesco guadagna oltre sei milioni di euro, nette, a stagione).

Saranno giorni decisivi per la trattativa Juventus-Chiesa. In casa viola, pare esserci la volontà di lasciar andare l’esterno d’attacco e puntare su altri profili (si vocifera di un forte interessamento per Krzysztof Piatek, ex Milan ora all’Hertha Berlino).

Insomma, dopo il pareggio con la Roma, Andrea Pirlo potrebbe presto avere a disposizione Federico Chiesa e, di conseguenza, più soluzioni a livello offensivo. Tutto dipenderà da cosa accadrà attorno al nome di Douglas Costa.

OMNISPORT | 28-09-2020 09:53