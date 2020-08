Mercato Juventus: futuro Ronaldo, rumors su un incontro a Lisbona

La presenza di Cristiano Ronaldo a Lisbona sta scatenando le voci sul suo futuro. Secondo le indiscrezioni l’attaccante della Juventus, nella Capitale portoghese con tutta la sua famiglia, potrebbe incontrare i dirigenti del Paris Saint Germain, uno dei club interessati a CR7 in caso di un addio alla società bianconera.

Sul fronte Psg per ora tutto tace, squadra e società si preparano alla finale di Champions League di domenica, il punto più alto di tutta la storia del club parigino, e non arrivano commenti sui rumors che stanno girando da alcune ore.

Ronaldo non è considerato incedibile dalla Juventus: in caso di un’offerta tra i 50 e i 60 milioni per il suo cartellino, i bianconeri si siederebbero a trattare. Se il cinque volte Pallone d’Oro lasciasse davvero la società torinese, la Juve si libererebbe del suo ingaggio da 31 milioni di euro netti l’anno, valido fino al 2022.

Secondo le indiscrezioni dei media spagnoli, l’emiro Nasser Al-Khelaifi è ben conscio dei problemi di bilancio degli juventini ed è pronto ad approfittarne prelevando Ronaldo, con cui spera di formare un tridente da sogno con Mbappé e Neymar.

Cristiano Ronaldo, seguito anche dall’ambizioso Newcastle, che sogna di riportare CR7 in Premier League, sarà a Torino già il 24 agosto per l’avvio della preparazione precampionato, agli ordini del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

In una recente intervista alla BBC, Guillem Balague, autore di una biografia di CR7, ha sostenuto che la Juve avrebbe deciso di liberarsi di Ronaldo proprio per il peso eccessivo del suo ingaggio: “Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg è che il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto istruzioni di cercargli una squadra. E’ stato offerto a tutti: anche al Barcellona”.

“Hanno bussato anche alla porta del Real Madrid, ma i dirigenti dei Blancos non hanno aperto, replicando con un secco ‘no’. Non so se riusciranno a liberarsene facilmente: Chi paga quell’ingaggio?”.

OMNISPORT | 20-08-2020 09:36