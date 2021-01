Mercato Juventus: il futuro della BBC è pieno di incognite

A poche ore dalla sfida con l’Udinese, in casa Juventus si continua a programmare il futuro. La rivoluzione iniziata con l’arrivo sulla panchina bianconera di Andrea Pirlo è in continuo divenire e potrebbe riguardare anche alcuni senatori.

Per tantissimi anni, la BBC è stata il simbolo della perfezione difensiva. Il trio formato da Gigi Buffon, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci ha portato alla Juventus tantissime vittorie e moltissimi trofei.

L’impenetrabile BBC, negli ultimi tempi, si è vista di rado. Gigi Buffon, nonostante ottime prestazioni, non è più il titolare della Juventus da tempo. Giorgio Chiellini ha diversi problemi fisici e fatica a giocare con continuità.

Leonardo Bonucci è sempre presente ma, rispetto alle passate stagioni, il suo rendimento non è più eccellente. Non avere al fianco i compagni di sempre e i tanti chilometri nelle gambe (è un classe 1987) ne stanno condizionando il rendimento.

Insomma, la vera BBC non sembra poter tornare a dettar come ai vecchi tempi. C’è chi ipotizza che questa sia l’ultima stagione della BBC. Gigi Buffon e Giorgio Chiellini hanno il contratto in scadenza a giugno.

Il rinnovo dei due senatori non è impossibile ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di entrambi. Di comune accordo con la società (il rapporto è ottimo) potrebbero anche decidere di dire basta.

Da capire anche il futuro di Leonardo Bonucci. In passato, il 33enne difensore ha fatto sapere di non scartare l’ipotesi di un’esperienza all’estero. PSG e Manchester City lo seguono da tanto tempo. Insomma, la BBC potrebbe essere presto smantellata.

OMNISPORT | 03-01-2021 09:42