Guaio Juventus, Chiellini si ferma ancora

Non c’è pace per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus si è infortunato nuovamente alla vigilia della partita contro la Dinamo Kiev accusando un problema muscolare alla coscia sinistra. Una doccia fredda per il capitano bianconero e Andrea Pirlo, che aveva recuperato il giocatore solamente 24 ore prima del nuovo stop.

Chiellini è stato costretto a saltare quasi tutta la prima parte di questa nuova annata a causa di un doppio problema muscolare, che ne ha limitato fortemente il suo utilizzo da parte dell’ex compagno di squadra Pirlo.

Il capitano bianconero ha disputato finora solamente 282 minuti, con due gare in Serie A contro Sampdoria e Roma e due in Champions contro Dinamo Kiev, all’andata, e Ferencvaros.

Chiellini è quindi in dubbio anche per il derby contro il Torino di sabato pomeriggio.

OMNISPORT | 01-12-2020 15:30