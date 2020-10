Mercato Juventus, la rivelazione di Claudio Marchisio

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato alcuni retroscena di mercato che hanno interessato la sua carriera: “Ci furono di contatti con l’Inter di Mourinho, ma dissi di no. E mi cercò anche il Real Madrid: avevo 21 anni, avevo appena cominciato a giocare nella Juve e Capello, allora a Madrid, mi voleva. Dissi di no perché volevo giocare nella mia squadra del cuore, davanti ai miei genitori, nella mia città”.

“Persone come me, Totti, De Rossi o Maldini, hanno fatto tutta la trafila con gli stessi colori. Fin da bambini. Il nostro attaccamento alla maglia non è negoziabile”.

Marchisio è tornato sul delicato argomento Calciopoli e dei titoli contestati: “Quanto sono gli scudetti della Juve? Lo sa benissimo anche lei quanti sono. Non si rivendicano gli scudetti tolti per l’albo d’oro, ma per reclamare una differenza di trattamento subìto rispetto alle altre squadre”.

Marchisio ha parlato anche dell’omosessualità nel calcio: “Nessun mio compagno mi ha mai detto di essere gay, ma non è vero che negli spogliatoi non se ne parli. Per fortuna c’è il calcio femminile. Sicuramente sono più emancipate, possono aiutarci a spezzare un tabù. Prima o poi ci sarà qualcuno con le spalle talmente larghe da contrastare l’inevitabile onda d’urto”.

OMNISPORT | 16-10-2020 13:29