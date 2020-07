Mercato Juventus: la rivelazione di Sarri su Gonzalo Higuain

La Juventus fa visita al Milan martedì sera con il chiaro obiettivo di allungare ulteriormente in classifica e ipotecare lo scudetto. Per i bianconeri di Maurizio Sarri dopo i rossoneri ci saranno Atalanta e Sassuolo, prima del confronto diretto contro la Lazio lunedì 20 luglio.

Alla vigilia della partita contro i rossoneri, il mister toscano ha rivelato di litigare spesso con Gonzalo Higuain per motivarlo a fare meglio. Il Pipita arriva da un periodo in quarantena difficile, e potrebbe lasciare la squadra al termine della stagione.

“Ho letto che ho litigato con tutti, in realtà l’unico con cui litigo è lui, non so perché ma forse perché lo necessita. Mentalmente sta meglio, fisicamente non so che tenuta possa avere. Va coccolato un giorno e poi sbattuto contro il muro un altro giorno, dipende se va in depressione o in esaltazione”.

Higuain sostituirà lo squalificato Dybala in attacco al fianco di Ronaldo, mentre in difesa Rugani sostituirà De Ligt: “Le soluzioni più scontate sono queste, tutti parlano di una rosa lunghissima ma ora siamo in 15 di campo”.

Sarri alza la guardia in vista del Milan: “Ci ha già messo in difficoltà, partita complicata, è una squadra che sta vivendo un grande momento. Scudetto? Non dovrebbero creare rilassamento i risultati delle altre, periodo in cui le partite son tutte difficilissime. Sbagliare una partita può essere facile, nessuna squadra è in grande condizione, l’aspetto mentale diventa delicato. E’ un periodo in cui i risultati non scontati vengono fuori con facilità. Sarà un mese durissimo”.

Sull’equilibrio in campo: “La sensazione è che non concediamo tantissimo. La fase offensiva può dipendere da duemila fattori, anche dal talento dei giocatori. Nella fase difensiva serve applicazione che viene fuori da una grande motivazione”.

OMNISPORT | 06-07-2020 17:18