Mercato Juventus, l'aumento di capitale non basta: le strategie per gennaio

17-12-2021 08:12

Al netto dell’esito delle ultime due partite del 2021, contro Bologna e Cagliari, la più bella notizia della coda dell’anno solare per la Juventus è arrivata dall’esito dell’aumento di capitale.

Nella giornata di giovedì 16 dicembre la società bianconera ha infatti diramato un comunicato ufficiale per comunicare le cifre della fase dell’offerta in opzione.

Juventus, come l’aumento di capitale inciderà sul mercato

Ebbene, dal 29 novembre, come si legge sul sito della Juventus, “sono stati esercitati 1.220.551.340 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.098.496.206 Azioni, pari al 91,75% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 366.897.732,80”.

Tradotto, in tanti hanno deciso di acquisire quote della Juventus in quanto credono che in breve termine la squadra tornerà su alti livelli di rendimento, con la possibilità quindi per i nuovi azionisti di vedere aumentare il valore della “merce” acquisita.

Per il momento la Juventus si trova in casa un tesoretto di 367 milioni, del quale tuttavia solo una minima parte sarà investita sul mercato. E con ogni probabilità non già a partire dalla sessione invernale al via il prossimo 3 gennaio.

La Juventus e i “pagherò” delle prossime sessioni di mercato

La quota proveniente dall’aumento di capitale da dedicare alla campagna acquisti era stata infatti stimata in 80 milioni circa, al netto delle cessioni, prima ancora di conoscere l’esito della fase dell’offerta in opzione. Un “monte” che non verrà ritoccato verso l’alto nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League da prima del girone, con ben cinque vittorie su sei partite, a causa del pesante passivo registrato negli ultimi due bilanci.

Il motivo, come riporta ‘Qui Finanza’, è da rintracciare nelle spese che la società dovrà onorare nelle prossime sessioni di mercato. Già solo quest’anno la cifra è pari a 60,3 milioni di euro “retrodatati”, per calciatori come De Ligt (17 milioni per la terza rata all’Ajax), Kulusevski (8,8), Arthur (14,4), Chiesa (sette milioni per il secondo anno di prestito) e Morata (10 per il secondo anno di prestito), ma la situazione non cambierà di molto nel 2022-’23 (72,5 milioni per acquisti già perfezionati) e 2023-’24 (91,4 milioni).

Mercato Juventus, a gennaio innesti solo in prestito

Pertanto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, per raggiungere quello che sembra essere l’unico obiettivo della stagione in Serie A, ovvero l’aggancio al quarto posto, Max Allegri dovrà fare conto solo sui giocatori dell’attuale rosa.

Niente rinforzi a centrocampo e in attacco, quindi, i reparti più bisognosi di innesti? No, a meno che non si presenti la classica opportunità, ma esclusivamente con la formula del prestito. Sembrano quindi uscire di scena i nomi sognati, quelli dei mediani del Borussia Moenchengladbach Kouadio Koné e Denis Zakaria, mentre in attacco l’unica candidatura possibile sembra essere quella di Anthony Martial, ma solo a patto che il Manchester United accetti la cessione in prestito, scenario difficile visto che l’attaccante francese andrà in scadenza solo nel 2024 e visto che la rosa dei Red Devils potrebbe perdere già Edinson Cavani, inavvicinabile dalla Juventus a causa dell’elevato ingaggio.

Idem per il centrocampo, dove la candidatura del romanista Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho, potrebbe essere presa in considerazione qualora i giallorossi aprissero al prestito. La situazione potrebbe cambiare solo di fronte a eventuali uscite. I giocatori che non rientrano più nei piani economici e tecnici della società sono diversi, da Arthur a Aaron Ramsey, ma la Juventus non sembra valutare l’ipotesi della rescissione dei contratti, aprendo solo a cessioni del cartellino.

OMNISPORT