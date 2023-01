04-01-2023 12:48

La Juventus non ha grandi cifre da spendere nel calciomercato, tuttavia un grande colpo sarebbe possibile in vista della prossima stagione se il club bianconero dovesse riuscire a tagliare qualcuno dei suoi ingaggi più pesanti. Già interessata ad Alexis Mac Allister, la Juventus avrebbe messo nel mirino un altro neo-campione del mondo: Rodrigo De Paul, in rottura con l’Atletico Madrid.

Juventus su De Paul, in uscita dall’Atletico

Dopo essere esploso in serie A con la maglia dell’Udinese, Rodrigo De Paul venne acquistato per 35 milioni di euro dall’Atletico Madrid nell’estate del 2021. Da allora, però, il suo ambientamento nei Colchoneros non è stato facile: dopo una stagione da titolare (con 4 gol e 2 assist), in quella attuale l’argentino sta faticando a imporsi nella formazione di Diego Simeone e dunque l’Atletico sta pensando a una cessione, approfittando anche della vetrina offerta dai Mondiali in Qatar.

Con la maglia dell’Argentina, infatti, De Paul è tornato a mostrare il suo calcio fatto di classe e sostanza: l’ex Udinese è infatti un centrocampista completo, in grado di agire sia da interno che da trequartista, posizione nella quale, con la maglia dell’Udinese, ha messo insieme ben 34 reti e 36 assist in 184 presenze.

Juventus, De Paul erede di Di Maria

Per la Juventus De Paul rappresenterebbe un rinforzo importante, soprattutto nel caso in cui la società bianconera e Angel Di Maria decidessero di separare le loro strade a fine stagione: più giovane (ha 28 anni) e più integro fisicamente del Fideo, De Paul rappresenterebbe un giocatore chiave per la Juventus del futuro, magari da supportare con l’arrivo di un altro campione del mondo, quell’Alexis Mac Allister che s’è prima messo in luce in Premier League col Brighton e poi s’è fatto conoscere al mondo intero in Qatar.

Mercato Juventus: la concorrenza per De Paul

A De Paul piacerebbe tornare in serie A, il problema vero per la Juventus è rappresentato dal costo dell’operazione e dalla grande concorrenza sul nome dell’argentino. Forte di un contratto in scadenza nel 2026, l’Atletico Madrid chiede almeno 38 milioni di euro per il cartellino di De Paul, cifra oggi troppo alta per la Juventus ma che potrebbe diventare accessibile a fine stagione, quando i bianconeri alleggeriranno il monte ingaggi con una serie di addii già programmati: tra questi paiono ormai certi quelli di Alex Sandro e Cuadrado.

Prima di allora, però, la Juventus potrebbe essere bruciata dalla concorrenza: De Paul in Italia piace anche a Inter e Milan, ma i veri pericoli sono rappresentati dai club stranieri, soprattutto da PSG e Tottenham.