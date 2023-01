03-01-2023 18:36

Anno nuovo, problemi vecchi. Incredibile ma vero, contro la Cremonese Massimiliano Allegri e la Juventus dovranno fare ancora a meno di Angel Di Maria. Nemmeno il tempo di rimettere piede alla Continassa, che il fresco campione del mondo è di nuovo costretto ai box.

Juve, Di Maria non convocato per la gara con la Cremonese

“Angel sta discretamente bene”, così Massimiliano Allegri sulle condizioni fisiche di Di Maria solo qualche ora fa nel corso della conferenza stampa di presentazione del match che, domani alle 18.30, vedrà la Juventus fare visita alla Cremonese per la prima gara del 2023. Parole rassicuranti e che facevano ben sperare per un impiego del Fideo allo Zini, ma brutalmente sbugiardate dalla presentazione della lista dei convocati, dove Di Maria non compare. Presente Leandro Paredes, così come Chiesa. Confermate, invece, le assenze di Bonucci, Cuadrado, Vlahovic e Pogba.

Juve, nuovo infortunio per Di Maria

Stando alle prime indiscrezioni, il motivo dietro l’ennesimo forfait dell’ex Psg e United sarebbe dovuto a una forte botta alla caviglia destra rimediata in allenamento. Nulla di grave, ma ennesima assenza forzata stagionale. E, così, saranno nove su sedici i match che Di Maria avrà saltato fin qui nella sua prima avventura in Serie A con indosso il bianconero della Vecchia Signora.

Juve, solo sette presenze in Serie A per Di Maria

Sette essenze per problemi fisici, due per il rosso diretto rimediato contro il Monza per l’ingenua e insensata gomitata ad Armando Izzo, punita con due giornate di squalifica. Prima della sosta per il Mondiale, in molti accusavano Di Maria di volersi preservare per l’impegno in Qatar, oggi, però, con la rassegna iridata e la Coppa del Mondo conquistata (e impressa sulla pelle), anche grazie al suo contributo decisivo, le critiche sono tutte per calciatore e società.

Nuovo stop di Di Maria, tifosi Juve furibondi

Sui social, i tifosi della Juventus commentano con rabbia la situazione. In molti fanno il verso all’Ad bianconero, Maurizio Arrivabene e chiedono: “Il “mentore” per i giovani preso da Arrivabene?”. Un altro tifoso scrive: “Unica nota positiva di Di Maria è che a giugno gli scade il contratto” e ancora: “Di Maria in vacanza un’altra volta! Grazie Cherubini!!”, “Rimpiango Ramsey”, “Vabbè Di Maria sta continuando le vacanze che aveva iniziato ad Agosto ed aveva interrotto per la nazionale”.

In molti provano a sdrammatizzare: “Deve tornare a Rosario, ha dimenticato la targa della festa”, si legge, e poi: “Come cominciare bene è arrivato ieri e oggi fa già le sue scene per prepararsi al meglio per la sosta nazionali di marzo”, “Ricominciata la Vacanza Sabauda del Fideo”. Infine, un tifoso taglia corto: “Di Maria mi auguro che questo campionato termini presto per non rivederti mai più!”.