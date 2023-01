02-01-2023 09:24

Uno è stato il migliore in campo nella finale dei Mondiali assieme a Messi e Mbappè, l’altro ha dato il suo contributo alla coppa vinta dall’Argentina ma Angel Di Maria e Leandro Paredes non verranno accolti da eroi a Torino. Oggi entrambi sono attesi alla Continassa, dopo le lunghe vacanze post-Qatar. Mentre altrove i reduci dalla finale – come Mbappè – già sono scesi in campo (segnando) o presentandosi regolarmente agli allenamenti, come Rabiot, i due argentini hanno avuto un permesso extra per rientrare oggi, 2 gennaio, ma per i tifosi sono già due “traditori”.

Juventus, Di Maria e Paredes assenti giustificati

Non per la società perché era tutto concordato. Allegri ha spiegato: “Eravamo d’accordo che a chi arrivava in finale davo vacanze fino al 29 mentre chi la vinceva avrebbe avuto due giorni in più” ma la particolare situazione di emergenza (5 giocatori out contro la Cremonese) e il momento difficile del club dopo lo tsunami giudiziario avrebbero forse suggerito un comportamento diverso.

Di Maria e Paredes alla festa con Messi a Rosario

A scatenare la rabbia dei tifosi la foto postata dal Fideo su Instagram alla festa di Messi a Rosario. Una serie di flash sui bagordi in ricordo del mondiale vinto ormai più di due settimane fa mentre la ripresa del campionato è alle porte.

Di Maria bersaglio dei tifosi della Juve sui social

Sui social è delirio, il più bersagliato è Di Maria: “Ma ti sei dimenticato della Juve? Occhio cerca di fare il professionista e amare la Juve altrimenti te ne vai come sei venuto”, oppure: «Sarà il caso di iniziare a sudartelo un po’ sto stipendio?» e ancora: «Se fossi io il Ds della Juve ti farei trovare la roba del tuo armadietto in strada..».

C’è chi scrive: «Pagliaccio vedi di tornare» e anche: «Uomo di m.. vattene» e poi: «Rimani pure lì testa di c… Non tornare a Torino miserabile», oppure: «Ma guarda che se vuoi esiste anche la Juve» e ancora: «Forse è il caso di iniziare a pensare al rientro a Torino…».

Il web è scatenato: «Ti ricordi ancora quale squadra ti stipendia almeno?» e poi: «Se fossi io il Ds della Juve ti farei trovare la roba del tuo armadietto in strada..» e ancora: «Professionalità zero» e anche: «Bro guarda che a Torino ti stiamo aspettando, a te e a quell’altra l.…»

Infine la chiosa: «Colpa di Allegri e del suo lassismo sia per voi che fate il c… che volete fino al 2 gennaio. Pogba che fa più fatica sulle piste da sci che in campo, Vlahovic che a novembre ha pubalgia poi al mondiale gioca , poi a gennaio 2 mesi dopo è ancora fermo»