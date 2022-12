Serie A, Trezeguet carica la Juventus: "Avrà in più Di Maria e Pogba"

21-12-2022 21:36

L’intervista a Sky Sport permette a David Trezeguet, che con la maglia bianconera ha vinto 2 Scudetti e segnato 138 gol, di soffermarsi sul futuro della Juventus: “Deve essere protagonista come richiede la sua storia, ha buoni calciatori e avrà a disposizione un campione del mondo come Di Maria e Pogba, che saranno un valore aggiunto. Servono i grandi giocatori per centrare i massimi obiettivi. Lo stesso Rabiot è padrone del suo destino, in Italia lo hanno preso di mira, ma ha qualità straordinarie e potrà finalmente incidere”.

Questo il commento del francese al Mondiale: “E’ stata la finale tra le Nazionali più attese, nessuno avrebbe però previsto il risultato. L’Argentina ha dimostrato qualcosa in più, Messi ha regalato il titolo alla sua gente, Mbappé è stato strepitoso: è inoltre un gran professionista, è già al lavoro con il PSG”.

Il classe 1978, campione del mondo nel 1998 (firmò un gol all’Arabia Saudita nel girone), ha origini argentine da parte di entrambi i genitori.