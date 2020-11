Mercato Juventus: novità per Sergio Ramos, c'è un'offerta

Sergio Ramos è uno dei giocatori in scadenza nel 2021 più ambiti. Il difensore del Real Madrid non ha ancora trovato l’accordo con il club blanco per il rinnovo del contratto, e potrebbe non trovarlo mai, considerata la distanza tra le due parti.

Ancora determinante in campo, Ramos si è visto offrire un contratto di un anno, con opzione per la successiva stagione vincolata a presenze in campo e a possibili problemi fisici. Una serie di clausole che proprio non piacciono al difensore iberico, quattro volte vincitore della Champions con il Real e campione del mondo e d’Europa con la Spagna.

Il giocatore si sta così guardando intorno, in vista di gennaio quando sarà libero di trattare con altri club per decidere il suo futuro. Sulle sue tracce c’è da tempo la Juventus, che sogna di portare a Torino a parametro zero un difensore di tale blasone e carisma.

Ma i bianconeri secondo le ultime indiscrezioni ssarebbero stati superati dal Paris Saint Germain, che secondo As, si sarebbe già fatto avanti offrendo al giocatore un contratto triennale dalla stratosferica cifra di 20 milioni di euro a stagione.

Ramos sabato ha festeggiato la 177esima partita con la maglia della Spagna, infrangendo il record europeo di Gigi Buffon con l’Italia: il primato assoluto dell’egiziano Ahmed Hassan (184 presenze) è molto vicino

OMNISPORT | 16-11-2020 18:13