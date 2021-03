Mercato Juventus: nuova voce sul futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo più vicino al ritorno al Real Madrid. Secondo quanto riporta Marca, in caso di una chiamata dal club blanco, CR7 (che ha ancora un anno di contratto a Torino) direbbe sì e lascerebbe la Juventus per tornare nella società con cui ha vinto quattro Champions League.

L’indiscrezione, secondo i media iberici che sono in contatto con alcune fonti vicine al giocatore, potrebbe diventare realtà già dalla prossima estate. L’attaccante portoghese sarebbe convinto che il suo ciclo in bianconero sia ormai finito, e sarebbe felicissimo di tornare alla corte di Zinedine Zidane.

In pressing su CR7 ci sarebbero anche alcuni elementi della rosa del Real. Sergio Ramos in una recente intervista ha invitato il cinque volte Pallone d’Oro a tornare alla casa Blanca: “Ci hanno perso tutti con la sua partenza, sia Cristiano sia il Real Madrid. Io non lo avrei lasciato andare via perché è uno dei migliori giocatori del mondo e ci avrebbe aiutato a vincere ancora”. Lo stesso Zidane in conferenza stampa si è lasciato scappare un “può darsi” che ha fatto sognare i tifosi del Real.

Il compagno di squadra Alvaro Morata è invece convinto del contrario: in un’intervista a Cadena Ser l’attaccante bianconero ha parlato così della situazione di Ronaldo. “Cristiano dà la sensazione di essere frustrato perché è abituato al top. Non è una cosa che riguarda la Juve, se fosse in un’altra squadra sarebbe lo stesso. Io lo vedo contento, però è abituato a vincere ed è normale che stia soffrendo, così come sto soffrendo io. Però lo vedo contento. Lui al Real? Non ci ho mai pensato. Io voglio che resti alla Juve perché voglio che la Juve abbia i migliori giocatori. Spero di averlo vicino, o qualsiasi cosa che lo faccia felice, sarei contento per lui”.

OMNISPORT | 24-03-2021 11:24