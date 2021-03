Juventus: svelata la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il ko

Cristiano Ronaldo sereno nonostante la situazione alla Juventus non sia tra le più rosee. Molti aspettavano novità sull’umore di CR7, rimasto in silenzio a lungo sui social dopo la pesante sconfitta interna contro il Benevento, e il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos ha fatto luce sul momento del cinque volte Pallone d’Oro.

L’attaccante lusitano si è allenato con la sua selezione alla Continassa in vista del match di qualificazione ai Mondiali contro l’Azerbaigian: l’umore è buono. “Ronaldo porta sempre in dote la sua qualità con allegria e passione, è sempre un piacere vederlo. L’ho visto sereno, lui vuole sempre vincere e soprattutto aggiungere trofei che gli mancano, come il Mondiale. E’ concentrato solo su questo, così come tutti noi”.

Il suo futuro a Torino è in discussione, ma il ct Santos non si sbilancia: “Deciderà lui. Lo conosco ormai da tantissimi anni e siamo stati sempre molto legati, le nostre sono conversazioni tra amici, non discorsi da allenatore a giocatore”.

Una cosa è certa: Ronaldo a Torino sta bene. “Se mi dovesse chiedere un consiglio sul proprio futuro sarei sempre a sua disposizione: potrei darglielo senz’altro. Ma gli piace giocare a Torino, non credo ci siano problemi ma non posso rispondere a domande sul suo futuro”.

Ronaldo punta all’unico trofeo che ancora non ha vinto, il Mondiale: “Cristiano ha sempre questa tremenda ambizione di vincere titoli. L’unico titolo che manca alla carriera di Cristiano è il Mondiale a livello di selezione. Ma tutti i miei giocatori sono molto impegnati a vincere tutti gli eventi”.

Santos ha poi ringraziato la Juve per l’ospitalità: “Torino ci ha accolto in maniera eccellente e stiamo lavorando benissimo. Ci sono le condizioni ideali, la qualità è al top”.

OMNISPORT | 23-03-2021 21:18