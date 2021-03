Vigorito, frecciata ad Agnelli dopo Juve-Benevento

Il Benevento espugna lo Stadium, Oreste Vigorito guida la riscossa delle ‘piccole’. Il numero uno sannita, dopo lo 0-1 con cui domenica gli uomini di Pippo Inzaghi hanno battuto la Juventus, replica indirettamente al pensiero espresso qualche giorno prima da Andrea Agnelli.

Il presidente bianconero, a margine dell’assemblea ECA, aveva posto sotto la lente come sarebbe opportuno ridurre il numero dei club partecipanti ai vari tornei.

“Pensiamo che attualmente, ai fini dell’equilibrio competitivo, 20 squadre nei campionati – non sono solo i grandi campionati, ma in molti campionati – siano troppe”.

Ebbene, in un’intervista concessa a ‘Rai GR Parlamento’, sulla scia di Juve-Benevento patron Vigorito ha esternato la propria opinione. “Abbiamo fatto 4 punti su 6 con la Juve, questo deve far riflettere. Le piccole squadre ogni tanto vengono trattate come se fossero intruse”.

“Bisogna ricordare che la storia di Davide contro Golia non è solo una favola”.

OMNISPORT | 23-03-2021 09:31