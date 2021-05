Mercato Juventus, nuovo messaggio di Cristiano Ronaldo sul futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta un mistero. Recentemente, un post su Instagram del portoghese, ha fatto pensare seriamente a un addio anticipato di una stagione. D’altronde, il giocatore della Juventus è passato anche ai ringraziamenti: “Con questi obiettivi, ho raggiunto il traguardo che mi ero prefissato il primo giorno del mio arrivo in Italia: vincere il campionato, la Coppa e la Supercoppa, ed essere poi il miglior giocatore e il capocannoniere in questo grande Paese calcistico. Grazie a tutti quelli che hanno viaggiato con me”.

Pochi minuti fa, invece, un altro video su Instagram di Cristiano Ronaldo ha riacceso le speranze dei tifosi della Juventus. Il portoghese è soddisfatto delle reti segnate con la maglia bianconera e ha ringraziato i compagni di squadra: “Ogni gol ha dietro la sua storia ed è sempre il risultato dello sforzo della squadra. Sempre!”.

Nonostante non abbia vinto la Champions, Ronaldo ha realizzato diversi gol con la Juventus in solo 3 anni: “Orgoglioso di essere il primo top scorer Juventus di serie A dal 2008 – spiega il portoghese – orgoglioso di segnare più di 100 gol con questa fantastica maglia e orgoglioso di aver raggiunto 40 gol per l’undicesima stagione nella mia carriera. E non è ancora finita!”.

Ora la testa va all’Europeo: “Domani iniziamo una nuova avventura con il Portogallo, daremo tutto ciò che abbiamo. Andiamo ragazzi, abbiamo un titolo importante da difendere”. La frase “non è ancora finita!” va presa con le pinze certamente ma alcuni tifosi della Juventus già stanno pensando alla permanenza del portoghese a Torino.

OMNISPORT | 26-05-2021 20:13