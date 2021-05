Mercato Juventus: proposto uno scambio per Cristiano Ronaldo

Domenica decisiva per la Juventus e per Cristiano Ronaldo. L’esito della volata per la qualificazione in Champions League determinerà il futuro del club bianconero e dell’attaccante portoghese, che si separeranno in caso di quinto posto in classifica: secondo le indiscrezioni, tra l’entourage di CR7 e i dirigenti della Vecchia Signora esisterebbe una sorta di gentlemen agreement, un patto verbale concordato da tempo tra le due parti.

In caso di Europa League, il cinque volte volte Pallone d’Oro farebbe le valigie: potrebbe tornare al Manchester United nella prossima estate.

I Red Devils, per agevolare l’operazione con la Juve, sarebbero pronti ad offrire in cambio Donny van de Beek, ex centrocampista dell’Ajax ed ex compagno di De Ligt. Il giocatore classe 1997 in Inghilterra non si è mai ambientato, e potrebbe tentare il rilancio in Italia, rinforzando un reparto in difficoltà come quello bianconero. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Sulla questione Ronaldo, Pirlo si è espresso così: “Vedo ancora bianconero Cristiano Ronaldo: è concentrato, lo ha dimostrato l’altra sera, giocando con sacrificio perché voleva vincere la coppa. È concentrato sulla gara di domani, poi ci sarà tempo per decidere, il futuro si vedrà”.

Alcuni giorni fa Nedved aveva confermato Ronaldo anche per la prossima stagione: “Pirlo rimane e certamente anche Ronaldo”.

