Trasloco Cristiano Ronaldo: il vicino spaventa la Juventus

Questa settimana sarà decisiva per il futuro della Juventus. Mercoledì sera i bianconeri affronteranno l’Atalanta nella finale di Coppa Italia e domenica si giocheranno la qualificazione Champions contro il Bologna, sperando in passi falsi o del Napoli o del Milan. In caso di 5° posto, diversi big potrebbero lasciare Torino, tra tutti Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese, nelle ultime ore, sta facendo parlare di sé per un presunto trasloco delle macchine.

Ad aver scattato la foto del trasloco è stato Luciano Saroglia, vicino di casa di casa di Cristiano Ronaldo, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha rivelato ulteriori dettagli sulla vicenda. L’intervista si apre con una frecciata alla Juventus: “Che squadra tifo? Essendo torinese, tifo per l’unica squadra di Torino, ovvero il Toro. Tre anni fa, quando arrivò CR7, arrivarono due camion a scaricare le automobili. Ieri sera, verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto. Non era camion della municipale. Abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Manca una settimana alla fine del campionato e ha portato via le macchine. Tutto fatto con la massima cura e attenzione”.

Dettagli che sicuramente metteranno ancora più in apprensione i tifosi della Juventus. Il vicino di casa del portoghese ha poi continuato: “Cristiano Ronaldo è un vicino di casa normale, mai una festa, festini, eccetera. Mai una lamentela e così via. Il vantaggio è stato che da quando il portoghese abita in zona, è aumentato il controllo delle pattuglie di polizia e vigili urbani”.

Da tifoso granata, il vicino si è espresso anche sul rigore concesso alla Juventus contro l’Inter: “Rigore su Cuadrado? Non dico quello che penso, bisogna dire parolacce che non si possono dire in radio. Il Torino? Sta giocando la Cairese. Cairo faccia come Ronaldo, ovvero vada via. Ultima cavolata fatta è stata quella di insultare la sindaca Appendino”.

OMNISPORT | 17-05-2021 19:52