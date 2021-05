Juve, la mossa di Ronaldo spaventa i tifosi: spunta una data

Tornano a moltiplicarsi le voci di un imminente addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus . Nelle ultime ore in rete è diventato virale un video di Persemprecalcio, che documenta il trasferimento di alcune Supercar dell’attaccante portoghese dalla sua villa di Torino.

Il cinque volte Pallone d’Oro nella notte di sabato ha fatto arrivare un tir che ha caricato 7 dei suoi bolidi, tra cui una delle sue Bentley. Molti tifosi temono che sia un altro segnale che l’avventura di CR7 alla Juve sia ormai agli sgoccioli, con o senza la qualificazione alla prossima Champions League.

Nelle scorse settimane il suo agente Jorge Mendes aveva effettuato alcuni sondaggi presso grandi società europee, senza però ricevere le risposte desiderate: pochi, anche tra i grandi team, possono permettersi l’ingaggio di 31 milioni di euro netti del portoghese, e chi potrebbe, come il Psg, ha deciso di puntare su altri giocatori, come Neymar.

Il trasloco delle Supercar fa propendere però per una partenza del giocatore , anche se potrebbe trattarsi solo di una routine di fine stagione, già avvenuta in passato prima delle vacanze estive.

Dalla Spagna invece danno per certo l’addio di Ronaldo al termine della stagione: addirittura Don Balon si è sbilanciato sulla data, il 24 maggio, il giorno successivo all’ultima partita della stagione contro il B ologna , cruciale per la qualificazione in Champions dei bianconeri. In quella data Ronaldo secondo le voci annuncerà allo spogliatoio l’intenzione di andarsene.

OMNISPORT | 17-05-2021 13:48