Mercato Juventus: Paratici punta un difensore della Roma

Chris Smalling sempre più lontano dalla Roma: le possibilità di un riscatto del cartellino del difensore centrale inglese da parte del club giallorosso sono calate drasticamente nelle ultime settimane, dopo la crisi di risultati della squadra capitolina. Senza introiti dalla qualificazione in Champions League infatti, la Roma non riuscirà a prelevare il giocatore versando al Manchester United i venti milioni pattuiti.

Smalling, che è stato l'acquisto più azzeccato della campagna estiva giallorossa, secondo i tabloid britannici sarebbe invece finito nel mirino della Juventus, alla ricerca di un centrale esperto e di livello internazionale.

Gli osservatori bianconeri lo avrebbero attentamente visionato nelle sue ultime settimane, in vista di un possibile affondo nei prossimi mesi: Smalling potrebbe prendere il posto di Rugani, dato in partenza al termine della stagione. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Everton e Tottenham in Premier League.

"In questo momento il mio unico pensiero è quello di fare bene con la Roma e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ovvero arrivare tra le prime quattro in classifica", aveva detto alcuni giorni fa Smalling.

Chi l'anno prossimo vestirà sicuramente la maglia bianconera sarà invece Giorgio Chiellini, pronto al rinnovo con i campioni d'Italia: il capitano dei torinesi giocherà la sua quindicesima stagione nelle fila della Vecchia Signora.

SPORTAL.IT | 18-02-2020 17:32