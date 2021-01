Mercato Juventus, Paratici sogna il grande colpo a parametro zero

Fabio Paratici, da quando è alla Juventus, si è rivelato una pedina fondamentale per i successi bianconeri, grazie alle sue mosse di mercato che hanno consentito l’arrivo a Torino di grandi campioni, su tutti ovviamente Cristiano Ronaldo. Il dirigente sportivo, recentemente, ha parlato così delle possibilità di mercato in questa sessione invernale: ”La nostra rosa è competitiva, siamo contenti dei giocatori che abbiamo. Ovviamente c’è una finestra di mercato che è aperta e vedremo. Se si dovessero presentare opportunità ne approfitteremo ma senza fretta”.

Analizzando le parole di Paratici, la Juventus non avrebbe intenzione di sconvolgere più di tanto la squadra. Stando però alle ultime indiscrezioni dalla Spagna, i campioni d’Italia in carica avrebbero messo gli occhi su Juan Mata, centrocampista del Manchester United, che in questa stagione ha collezionato solo 5 presenze in Premier League. Lo spagnolo, classe 1988, difficilmente rinnoverà il contratto con i Red Devils, in scadenza nel 2021. I bianconeri, a tal proposito, starebbero pensando di tesserare l’ex Chelsea a parametro zero. Un rinforzo intelligente e sicuramente importante, viste le qualità del giocatore.

La concorrenza non manca di certo: Juan Mata piacerebbe anche al PSG e soprattutto al Valencia. Il campione del Mondo ci ha giocato quattro anni, nel club spagnolo è diventato grande e non sdegnerebbe un ritorno in patria. La Juventus già in passato ha mostrato interesse per il 32enne, senza però riuscire a sbaragliare i rivali sul mercato.

Mata non sarà più quello del passato e i numeri lo confermano. Nell’ultimo anno e mezzo, il tabellino dei gol in campionato è rimasto a secco. Il Manchester United, che dopo anni è tornato a competere per il titolo, vuole liberarsi del centrocampista, volendo anche entro gennaio. Toccherà alla Juventus, questa volta, essere più convincente delle altre.

OMNISPORT | 16-01-2021 19:28