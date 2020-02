Mercato Juventus, Paul Pogba in arrivo: le parole di Raiola

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus non è più un sogno, ma una trattativa di mercato che potrebbe partire a breve. Al termine della partita di Coppa Italia tra il Milan e i bianconeri, l’agente del centrocampista francese, Mino Raiola, rispondendo ai cronisti all’uscita da San Siro ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito, sempre più in rotta con il Manchester United.

“Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa – è l’evidente apertura di Raiola – e non gli dispiacerebbe tornare alla Juve, ma ne riparleremo dopo l’Europeo…”.

A Manchester la situazione è compromessa: “Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene…”.​

Raiola dice la sua anche su altri suoi due clienti: Zlatan Ibrahimovic e Matthjis De Ligt, entrambi in campo giovedì sera: “Zlatan contro Matthijs è stato un duello emozionante per me. Vedo un’epoca nuova entrare e un’epoca che sta agli ultimi sgoccioli anche se potrebbe durare ancora 10 anni. Certo, per De Ligt sarebbe stato meglio avere professore Chiellini a fianco perché è difficile essere buttato subito a mare”.

L’ex attaccante inglese Alan Shearer al Sun ha dato ormai per conclusa l’esperienza di Pogba in Premier: “Penso che non ci siano dubbi: alla fine dell’anno il Manchester United cercherà di limitare i danni vendendo il francese dopo quattro anni, ovvero dopo un periodo di tempo che non era pianificato. Penso che sia deluso di quanto accaduto in questi anni. Quando ha firmato doveva essere il primo di una lunga serie di acquisti per la ricostruzione e il rilancio ma il club non ha poi mantenuto le promesse. Dubito che i tifosi dei Red Devils non lo vedranno mai al massimo del suo rendimento, un po’ per colpa sua e tanto per colpa della società”.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 07:43