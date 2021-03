Mercato Juventus: Paulo Dybala sarà ceduto, tutte le opzioni

Paulo Dybala e la Juventus verso il divorzio in estate. Il rapporto ormai logoro, la scadenza del contratto nel 2022 e la stagione da incubo vissuta dalla Joya spingono inevitabilmente l’argentino verso l’addio tra pochi mesi: i dirigenti bianconeri stanno già guardando oltre, come testimoniano le indiscrezioni che parlano di una Vecchia Signora sul mercato alla ricerca di una spalla all’altezza di Cristiano Ronaldo.

L’addio al club bianconero non sarà però semplice: dopo la stagione più difficile della sua carriera il cartellino del giocatore si è svalutato, ed è difficile proporre la Joya in trattative di scambio con il Barcellona (per Griezmann) o con il Psg (per Mauro Icardi).

E’ aperta anche la pista della Premier League, con Tottenham e Chelsea molto interessate, ma finora lo stesso Dybala non sembra intenzionato a sbarcare in Inghilterra. Il rapporto con la dirigenza è gelido, Pavel Nedved alcuni giorni fa è stato chiaro: “Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato“.

Lo stesso Agnelli alcuni mesi fa aveva analizzato così la situazione: “A me risulta che abbia ricevuto un’offerta che lo renderebbe uno dei venti giocatori più retribuiti in Europa: è una base di partenza ottima, un segno di riconoscenza. L’amore per lui è ricambiato. La migliore risposta, però, deve sempre darla sul campo: vogliamo che diventi uno dei cinque migliori giocatori d’Europa. Ora non lo è, e lui lo sa”. Quella risposta che Dybala, tra difficoltà tecniche e infortuni, non è ancora riuscito a dare.

OMNISPORT | 26-03-2021 10:15