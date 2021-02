Mercato Juventus, Pirlo e Ronaldo hanno scelto l'erede di Chiellini

La sconfitta contro il Porto non ha ridimensionato le ambizioni europee della Juventus.

Nonostante società e allenatore non perdano occasione per ribadire che la caccia al decimo scudetto è un obiettivo ancora vivo, fare più strada possibile in Champions League e arrivare ad alzare il trofeo è un traguardo che il presidente Andrea Agnelli e i tifosi non hanno certo messo da parte.

Per raggiungerlo, però, potrebbe essere necessario ritoccare la rosa in alcuni punti nella prossima sessione di calciomercato.

Come il centro della difesa. La prima volta della coppia Demiral-De Ligt in una partita di Champions non è stata infatti indimenticabile. L’assenza di Bonucci e l’infortunio di Chiellini, uscito a gara in corso, hanno messo a nudo i limiti in particolare del turco soprattutto a livello di esperienza.

Considerando anche l’età avanzata dei due storici leaders del reparto, l’obiettivo della prossima estate è quello di assicurarsi un centrale di riferimento.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ a Torino si punta addirittura su un campione del mondo come Raphael Varane. A muoversi per provare a convincere il campione del mondo 2018 sarebbe stato addirittura lo stesso Andrea Pirlo, che ha sondato la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Italia al pari ovviamente dell’amico ed ex compagno Cristiano Ronaldo, ugualmente in pressing.

Il contratto di Varane con il Real scadrà nel giugno 2022 e al momento i dialoghi per il rinnovo tra i rappresentanti del giocatore e la società di Florentino Perez sono fermi. Del resto sono mesi di transizione in casa Real, visto che la crisi econimica causata dal Coronavirus sta influendo anche sui conti della Casa Blanca al punto che anche il futuro della bandiera Sergio Ramos, a scadenza nel prossimo giugno, è in discussione.

Varane, nel mirino anche di Liverpool e Paris Saint-Germain, guadagna attualmente 8,5 milioni netti. La sua valutazione non è inferiore ai 70 milioni, ma l’avvicinarsi della scadenza potrebbe costringere Perez ad abbassare le pretese.

OMNISPORT | 26-02-2021 19:45