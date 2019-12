Mercato Juventus, rivoluzione a gennaio: un top in arrivo

La Juventus, complice il mezzo passo falso interno con il Sassuolo, non è più prima in classifica. La dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per provare ad intervenire immediatamente, magari sfruttando le opportunità del mercato invernale.

In primis, Fabio Paratici proverà a sfoltire la rosa, lasciando partire quei giocatori che, al momento, non rientrano nei piani del tecnico Maurizio Sarri. In particolare, la Juventus potrebbe cedere un giocatore per ogni ruolo.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, in attesa del ritorno di Giorgio Chiellini, uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral dovrebbe fare le valigie. Il Milan sarebbe alla finestra, pronto a farsi avanti in maniera importante. Il difensore turco, 21 anni, è cercato anche da altri club.

Probabile l’addio anche di Emre Can. Il 25enne centrocampista tedesco sta faticando a trovare il suo spazio in bianconero. Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a sborsare circa 35 milioni di euro per averlo. Il problema resta il nodo ingaggio (cinque milioni di euro).

Certo, invece, l’addio di Mario Mandzukic. Mai impiegato in stagione, il croato sta valutando la soluzione migliore per la sua carriera. Il Manchester United, al momento, pare la squadra in pole position per metterlo sotto contratto. Attenzione anche all’opzione Cina.

Cessioni importanti che permetterebbero a Fabio Paratici di avere un gruzzolo importante per provare a portare a casa un top di valore internazionale. Il nome caldo sarebbe quello di Arturo Vidal, accostato all’Inter del “nemico” Antonio Conte.

Classe 1987, il nazionale cileno conosce perfettamente l’ambiente bianconero. Ha giocato a Torino per quattro stagioni, dal 2012 al 2015, collezionando ben 171 presenze, con 40 gol all’attivo. Molto dipenderà da cosa vorrà fare il Barcellona, proprietario del cartellino. Da non escludere un derby con l’Inter a suon di milioni.

