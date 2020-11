Mercato Juventus: tanti giocatori pronti all'addio

Un altro passo falso per la Juventus. A Benevento è arrivato il quinto pareggio stagionale in questo inizio di campionato decisamente complicato per la squadra allenata da Andrea Pirlo. La Vecchia Signora non decolla.

Senza la guida Cristiano Ronaldo, i bianconeri sembrano spaesati. Tanti, troppi i giocatori che non stanno riuscendo a cambiare passo. Andrea Pirlo continua a fare da para fulmini ma la sensazione è che, a gennaio, ci saranno dei cambiamenti.

Diversi i giocatori che sembrano destinati a fare le valigie e lasciare la Juventus già durante la prossima finestra di mercato. Certo l’addio a Sami Khedira. Il tedesco, in scadenza di contratto a giugno, piacerebbe a Everton e Lipsia.

Da capire anche il futuro di Federico Bernardeschi. Il tecnico Andrea Pirlo continua a dargli fiducia ma l’ex viola non riesce a trovare la continuità necessaria per diventare importante alla Juventus. Possibile scambio in arrivo?

Non convince neppure Aaron Ramsey. Condizione fisica precaria a parte, il gallese è un rebus di difficile soluzione. Dovesse arrivare l’offerta giusta a gennaio, potrebbe anche fare le valigie e rimettersi in gioco altrove (ritorno in Premier League?).

Da non escludere che la Vecchia Signora decida di fare qualcosa anche a livello di esterni. Alex Sandro è appena tornato da un infortunio. Sarà valutato con molta attenzione. Il brasiliano ha ancora tanti estimatori in giro per il mondo.

Insomma, la Juventus, a gennaio, potrebbe cambiare molto. Andrea Pirlo non pare intenzione a restare inerme, così come la società. Nessuno vuole disputare una stagione anonima. Potrebbe essere un mercato invernale frizzante.

OMNISPORT | 29-11-2020 09:11