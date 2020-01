Mercato Juventus, tre big pronti a fare le valigie

Cristiano Ronaldo continua a trascinare, a suon di gol, la Juventus. Anche contro il Parma, il portoghese ha fatto la differenza. Una doppietta d’autore per allontanare le critiche di coloro che vedono una Juventus meno dominante rispetto al recente passato.

Fabio Paratici continua a ribadire come la società sia tranquilla e non senta il bisogno di intervenire sul mercato. Tuttavia, sono diverse le indiscrezioni che si rincorrono, in particolare legate a tre big della Vecchia Signora.

Il nome di Emre Can è molto chiacchierato. Il 26enne centrocampista continua a fare panchina. Nelle ultime ore, oltre al Milan, si sarebbe fatto avanti anche l’Everton del neo allenatore Carlo Ancelotti. Il tedesco ci starebbe pensando.

Da capire anche il futuro di Federico Bernardeschi. L’ex viola non riesce a trovare spazio. Maurizio Sarri l’ha provato in più posizioni ma il rendimento del talento azzurro è sempre discontinuo. Lo scambio con Ivan Rakitic del Barcellona è un’ipotesi da non scartare.

Attenzione anche al nome di Adrien Rabiot. Il francese continua ad essere un grande enigma. Le qualità tecniche non sono in discussioni ma le prestazioni non sono soddisfacenti. Diversi club si starebbero interessando. Ci sarebbe anche il Tottenham di Josè Mourinho sulle tracce del francese.

Tre giocatori non certi di restare in bianconero. Nonostante le parole di Fabio Paratici, davanti a proposte congrue, la Juventus potrebbe anche decidere di fare qualche operazione di mercato che possa rendere la rosa ancor più adatta alle esigenze di Maurizio Sarri.

Il tutto mentre Cristiano Ronaldo continua ad imperversare. Il cinque volte Pallone d’Oro va a segno da sette gare consecutive e fa la differenza contro chiunque. La paura del popolo bianconero è che non possa bastare il talento del tridente delle meraviglie.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 08:37