Mercato Juventus, un big ha deciso il proprio futuro

Il calcio italiano è finalmente pronto per ripartire. Non solo sul campo, con la ripresa del campionato di Serie A, ma pure… fuori, visto che sta per prendere forma anche la sessione estiva di calciomercato, destinata in realtà a diventare… autunnale, essendo stata collocata tra il primo settembre e il 5 ottobre.

Programmare non sarà facile visto che la stagione terminerà a fine agosto, ma i club proveranno a non farsi trovare impreparati. Particolare è la situazione della Juventus, come sempre molto attiva, ma legata anche a quelli che saranno i risultati della stagione. La società bianconera ha però intanto incassato una buona notizia, quella proveniente da uno dei leader dello spogliatoio, Sami Khedira, che ha deciso di restare fino al termine della scadenza del contratto.

Il tedesco ha parlato durante una diretta Instagram: “Il mio contratto con la Juventus scade nel 2021. Mi sento molto bene in Italia e in bianconero. Ho trovato una squadra fortissima ed ho ancora fame di vittoria. Adesso ho più fiducia nel mio corpo e voglio conquistare molti titoli a Torino, quindi non vedo nessun motivo per cambiare squadra e pensare ad altre sfide. Sono molto felice alla Juventus e a Torino".

Parole chiare, che non mascherano però un rimpianto…: “Mi sarebbe piaciuto giocare con Andrea Pirlo: è un grande giocatore e una grande persona. Gioca con leggerezza, sembra si goda il gioco. Serve tanti assist, con lui al mio fianco avrei segnato tanti gol in più nella mia carriera. Sfortunatamente non ho mai avuto la possibilità di giocare con lui". Khedira è invece arrivato alla Juventus a parametro zero proprio poche settimane dopo la partenza, sempre a scadenza di contratto, di Pirlo.

Chi invece la maglia bianconera sembra non doverla indossare mai è Marcelo. L’esterno brasiliano del Real Madrid, obiettivo della società dal momento dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, visto l’ottimo rapporto tra i due ex compagni, avrebbe infatti deciso, proprio come Khedira, di rispettare il contratto in essere con il proprio club che scadrà nel 2022. Al termine di esso, secondo quanto riportato da 'Fichajes.net', Marcelo, classe ’88, farà rientro in Brasile per chiudere la carriera in un club ancora non identificato…

SPORTAL.IT | 29-05-2020 22:04