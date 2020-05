Il Processo spaventa la Juve sul futuro di Ronaldo

Si riavvicina il momento del calcio giocato ma prende sempre più piede quello parlato. E si parla soprattutto di mercato in questi giorni. Un valzer di allenatori e di attaccanti si profila all’orizzonte e riguarderebbe anche top-player delle principali squadre italiane. A fare il punto sulle trattative è Fabio Santini, esperto di mercato di Libero quotidiano, al Processo su 7Gold.

Santini vede il Psg nel futuro di Ronaldo

Santini avvisa la Juve e dice: “Cristiano Ronaldo, alla fine del suo contratto con la Juventus (scadrà il 30 giugno del 2022), lascerà la Vecchia Signora per provare una avventura diversa, in un altro campionato. Cristiano Ronaldo è attratto dal Psg. Il club francese potrebbe essere quindi la nuova squadra del fuoriclasse spagnolo”.

Per Santini Cavani è già dell’Inter

E chissà che Cr7 non possa ritrovare il suo vecchio tecnico a Parigi: “Allegri è vicino al Psg da dove andrà via Cavani. Il Matador avrebbe raggiunto un accordo con l’Inter. Il Matador guadagnerà otto milioni di euro per tre anni. Mauro Icardi resterà invece al Psg. All’Inter andranno sessanta milioni di euro. La clausola era di 70, il Psg voleva spenderne 60. L’accordo è stato trovato a metà strada”.

Santini vede Zidane al posto di Sarri alla Juve

Nella Juve sarebbe incerto anche il futuro di Maurizio Sarri: “Resterà alla Juventus solo se riuscirà a vincere un qualcosa di importante. Se dovesse fallire a Torino, sponda bianconera, arriverebbe Zinedine Zidane, ora al Real Madrid”.

Sfida tra Napoli e Milan per Belotti

Zlatan Ibrahimovic sembra destinato a lasciare il Milan a maggior ragione dopo l’infortunio, e per Santini i rossoneri stanno pensando, tra gli altri, ad Andrea Belotti. Sul calciatore, tuttavia, il Napoli è scatenato: Gattuso lo vuole a tutti i costi. Vedremo se il Napoli inserirà Petagna o qualche altra contropartita. “Meret è vicino all’Inter secondo le ultime notizie che abbiamo. Gattuso gli preferisce Ospina. Il Napoli è molto interessato ad Osimhen. Il Lille tuttavia ha chiesto sessanta milioni di euro. De Laurentiis manco vuole trattare a queste condizioni”.

SPORTEVAI | 26-05-2020 09:00