Max Allegri, ci siamo: panchina in arrivo per l'ex Juventus

Massimiliano Allegri è pronto a tornare ad allenare. Dopo un anno sabbatico il mister toscano, che ha divorziato dalla Juventus dodici mesi fa, è alla ricerca di una nuova sfida e con il suo entourage sta allacciando contatti con diversi club europei, alla ricerca dell'offerta migliore per ripartire.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Allegri preferirebbe restare in Italia per motivi di organizzazione familiare, ma al momento le possibilità di trovare l'ingaggio richiesto in Serie A sono molto basse, e così è la pista estera ad essere privilegiata.

Indiscrezioni dalla Francia parlano di un avvicinamento importante al Paris Saint Germain: Allegri avrebbe già parlato con Leonardo, ed è in pole position per sostituire Tuchel, che sotto la Torre Eiffel non ha mai convinto.

A frenare la dirigenza parigina solo l'impegno in Champions League, in programma ad agosto: l'annuncio dell'arrivo di Allegri slitterebbe così all'inizio della prossima stagione.

Altra opzione importante per l'ex Juve è un trasferimento in Premier League: l'allenatore livornese potrebbe subentrare a Solskjaer sulla panchina del Manchester United, se questo dovesse fallire la qualificazione in Champions. Occhi puntati anche sull'ambizioso Newcastle, che con la nuova proprietà saudita punta a salire presto tra le big d'Inghilterra ed Europa.

SPORTAL.IT | 25-05-2020 10:38