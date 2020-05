Mercato Juve: un big ha rotto con Cristiano Ronaldo, sarà ceduto

Adrien Rabiot lascerà la Juventus a fine stagione. Dopo le indiscrezioni arrivano le certezze: il club bianconero si è stufato dell’atteggiamento del centrocampista francese, che ancora non si è presentato alla Continassa nonostante tutti i suoi compagni siano ormai al lavoro da giorni per recuperare la forma in vista della ripresa del campionato, ad eccezione di Gonzalo Higuain, ancora in Argentina con la mamma malata.

L’assenza del giocatore transalpino non è più tollerabile da parte del club: secondo la Stampa, Rabiot, che finora non si è ambientato sotto la Mole, starebbe ritardando il rientro per protestare contro la decisione, presa da società e senatori dello spogliatoio, di tagliare lo stipendio di giocatori e staff per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Inoltre l’ex Psg sarebbe entrato in collisione con parte dello spogliatoio, in particolare Cristiano Ronaldo ed altri elementi importanti della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

L’addio è ormai certo, nonostante il contratto da 7 milioni di euro all’anno fino al 2024. Per il classe 1995 non mancano di certo le pretendenti: in Premier League sono interessati Manchester United ed Everton. Soprattutto con i Red Devils i bianconeri potrebbero intavolare un’operazione di mercato che riguarda anche Paul Pogba.

In Spagna Barcellona e Real Madrid potrebbero farsi avanti per il giocatore, già cercato in passato.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 12:15