Mercato Juventus: un top club si ritira dalla corsa a CR7

La Juventus è concentrata sul Derby della Mole. Vuole provare a rimontare il gap con l’Inter capolista e non lasciare nulla di intentato per la corsa Scudetto. Lo farà puntando sul suo uomo chiave: Cristiano Ronaldo.

L’asso bianconero è impegnato con la sua Nazionale. Tante polemiche ma la stessa voglia di sempre. Nessun dubbio sulla sua determinazione in campo, tanti quelli legati a quello che sarà il suo futuro.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora. La società bianconera ha ribadito, in più occasione, la sua intenzione di confermare il portoghese e puntare su di lui anche sulla prossima stagione.

Le possibilità che possa restare a Torino sarebbero aumentate molto nelle ultime ore. Il motivo? La decisione del PSG di togliersi dalle candidate alla corsa per il cartellino di CR7. Investimento troppo oneroso, anche per il ricco club francese.

Con Leonardo fuori dai giochi, l’unica vera alternativa alla permanenza in bianconero per CR7 resta il Real Madrid (l’MLS non pare un’ozione valida). Entro fine aprile, jorge Mendes, il suo agente, dovrebbe incontrare i vertici del club blanco per capire se ci siano o meno le condizioni per intavolare una trattativa.

A Madrid sono divisi. In tanti lo vorrebbero rivedere al Bernabeu ma c’è chi pensa che non sia più il CR7 di qualche anno fa. Mai sfidare il cuore di un campione. Ovviamente, tutto passerà dall’eventuale offerta economica dei blancos alla società bianconera.

Intanto il tecnico Andrea Pirlo spera di riaverlo presto per puntare ad un grande finale di stagione. Poi ci sarà modo e tempo per valutare tutte le opzioni e svelare, una volta per tutte, il futuro del portoghese.

Guarda Torino-Juventus su DAZN

OMNISPORT | 30-03-2021 09:58