Mercato Juventus: voci allarmanti su Douglas Costa

Alcune voci di mercato in arrivo dalla stampa tedesca stanno allarmando in queste ore i tifosi della Juventus. Secondo quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco vuole il ritorno di Douglas Costa in Baviera: a spingere i dirigenti a puntare sull’esterno verdeoro un presunto sondaggio interno allo spogliatoio, con i senatori che sperano in un arrivo della velocissima ala brasiliana.

In particolare l’idea sarebbe nata dopo un incontro tra i veterani Neuer, Müller, Kimmich e Lewandowski e il tecnico Flick. Douglas Costa, che in Baviera giocò nel biennio 2015-2017 mettendo a segno 14 reti in 77 partite, secondo queste indiscrezioni potrebbe tornare già a gennaio.

Il brasiliano fatica ad adattarsi alla gestione Sarri. Il nuovo modulo ideato dal tecnico toscano, passato al 4-3-1-2, non favorisce un esterno offensivo, e il verdeoro ha dimostrato di non essere a suo agio nel ruolo di trequartista. Inoltre i diversi problemi fisici hanno minato il suo rendimento in bianconero: tra infortuni e scelte tecniche, Douglas Costa in campionato non è stato più schierato titolare dalla fine di agosto.

Di contro il Bayern è proprio alla ricerca di un esterno offensivo di livello mondiale, a causa delle condizioni precarie di Gnabry e Coman, e starebbe valutando in queste ore quale proposta fare al club torinese, che lo scorso giugno lo ha riscattato per 40 milioni di euro.

Da Torino sono arrivate immediatamente smentite: Douglas Costa è un’arma importante a disposizione di Sarri, che può diventare devastante a gara in corso, soprattutto in Champions League quando arriveranno le partite importanti, e gli uomini di mercato della Vecchia Signora non considerano una cessione, almeno a gennaio.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 12:10