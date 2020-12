Mercato Lazio, il Fenerbahce sui flop Muriqi e Vavro

Uno dei giocatori che sta deludendo le aspettative in casa Lazio è Vedat Muriqi. L’attacante Kosovaro è stato pagato quasi 20 milioni di euro, cifra importante per le casse biancocelesti. Zero gol e zero assist tra campionato e Champions. Sicuramente gli infortuni e il Covid stanno condizionando la sua stagione, ma per il momento l’acquisto si sta rivelando un gigantesco flop. Le voci di mercato lo vorrebbero di nuovo in Turchia, al Fenerbahce, in prestito per i prossimi sei mesi. I capitolini però non vorrebbero privarsene, sperando che il ‘pirata’ navighi verso la rotta giusta nel 2021.

Fuori dalle liste per il campionato e per la Champions League, Denis Vavro invece è sicuramente sul mercato. Nell’estate del 2019, la Lazio ha investito 10,5 milioni nelle casse del Copenaghen. Anche per il calciatore slovacco ci sarebbe l’interesse del Fenerbahce. La pista Roma-Turchia è calda, ma il tema più infuocato resta sempre il rinnovo di Inzaghi.

OMNISPORT | 26-12-2020 16:44