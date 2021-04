Mercato: l’eterno Buffon non smette, tante squadre lo vogliono

Gigi Buffon è un monumento del calcio italiano. Classe 1978, il Campione del Mondo 2006 ha esordito nella massima serie italiana il 19 novembre 1995, con la casacca del Parma in una sfida con il Milan.

A distanza di una vita, l’attuale portiere della Juventus è ancora uno dei migliori nel suo ruolo. L’ottimo rendimento in campo l’avrebbe convinto a proseguire la sua attività. Nelle prossime settimane sarà chiamato a fare la sua scelta.

I club interessanti non mancherebbero. Secondo il Tuttosport, ci sarebbero ben cinque società sulle sue tracce, ovvero Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting CP, Galatasaray e Dynamo Kiev.

Tutte squadre di grande rilevanza, la maggior parte spesso impegnate in Champions League, torneo al quale Gigi Buffon tiene in modo particolare, non essendo mai riuscito a vincerla in carriera.

La Juventus, alle prese con una rivoluzione interna (e sulle tracce di Gigi Donnarumma), non pare interessata a trattenerlo, da qui la concreta possibilità di vederlo con un’altra maglia, magari all’estero (ha già giocato con la casacca del PSG).

Difficile che possa trovare spazio in un club italiano. Il Parma, la squadra dove è iniziata la sua brillante carriera, è ormai destinato a giocare, il prossimo anno, in Serie B. Complicato che Gigi Buffon accetti la cadetteria.

La sensazione è che l’avventura con la Juventus sia arrivata al capolinea ma non la sua carriera da portiere. Nelle prossime settimane, ne sapremo di più. Gigi Buffon non ha nessuna intenzione di fermarsi.

OMNISPORT | 27-04-2021 10:09