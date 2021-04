Parma vicino al baratro: Serie B ad un passo

Incubo Parma . I ducali crollano anche in casa contro il fanalino di coda Crotone. Un 4-3 pirotecnico che sorride alla truppa di Serse Cosmi e, in parallelo, chiude di fatto il sipario sull’esperienza in Serie A degli emiliani.

A cinque giornate dalla fine, la formazione guidata da D’Aversa occupa il penultimo posto in classifica con un gap di 11 punti dalla zona salvezza. Uno score che suona tremendamente come una sentenza, ulteriormente aggravata dalla preoccupante serie di quattro sconfitte consecutive che ha praticamente azzerato qualsiasi sogno di gloria.

Niente miracoli, niente voli pindarici. Soltanto i conti con la realtà nuda e cruda. Una realtà che fa male a tutto il popolo gialloblù. Con cinque giornate da disputare e con soli 15 punti a disposizione, ecco servita la fotografia di una situazione pressoché disperata.

Talmente compromessa che il matematico ritorno in cadetteria potrebbe già maturare nel prossimo turno, quando Gervinho e compagni saranno impegnati nel monday night contro il Torino, altra formazione in corsa per la permanenza nel massimo campionato italiano.

Il PARMA VA IN B SE…

Due tra Torino, Cagliari e Benevento fanno cinque punti nelle ultime cinque giornate

Perde due delle prossime cinque partite

IL PARMA VA IN B NELLA PROSSIMA GIORNATA (34ª) SE:

Perde con il Torino e il Cagliari non perde col Napoli

Perde contro il Torino e il Benevento vince col Milan

OMNISPORT | 25-04-2021 21:58