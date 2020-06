Mercato Milan: arrivata la risposta del sostituto di Donnarumma

Nella prossima sessione di mercato il Milan dovrà intervenire per ingaggiare un portiere. Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma si fa sempre più complicato: le richieste di Mino Raiola non possono essere accettate dal club e l'ombra del Paris Saint Germain è sempre più insistente.

Per sostituirlo la società rossonera aveva individuato Dragowski: l'estremo difensore della Fiorentina dopo l'anno in prestito all'Empoli è tornato alla base e ha dimostrato di avere le qualità per guadagnarsi un posto da titolare. I 22 anni (23 ad agosto) poi sono una caratteristica molto apprezzata dal Diavolo e soprattutto da Ralf Rangnick.

Stando a quanto riferisce La Nazione, però, il polacco non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Firenze: Rocco Commisso lo reputa una pedina centrale del presente e del futuro della squadra e l'ha fatto sapere al giocatore, che ha apprezzato la fiducia. A testimonianza delle buonissime intenzioni dei gigliati nei suoi confronti c'è in previsione un incontro per definire il prolungamento di contratto fino al 2024.

Possibile dunque che il Milan torni forte su Meret: l'estremo difensore del Napoli si trova bene all'ombra del Vesuvio ma Gennaro Gattuso potrebbe decidere di lasciarlo partire per ingaggiare un portiere ancor più bravo nel gioco con i piedi. L'ex tecnico del Diavolo apprezza moltissimo la costruzione del gioco dal basso e, oltre ad Ospina, vorrebbe un elemento in grado di poter dare sicurezza al reparto.

Intanto i giocatori rossoneri hanno raggiunto l'intesa con il club per quanto riguarda il taglio degli stipendi dopo lo stop del campionato a causa del Coronavirus: secondo l'Ansa nella giornata di mercoledì Ivan Gazidis si è recato a Milanello proprio per incontrare la squadra e seguire da bordocampo i lavori di preparazione alla semifinale di Coppa Italia.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 15:38