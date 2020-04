Mercato Milan: avanti tutta per Milik, scambio con il Napoli

L'asse di mercato tra il Milan e il Napoli si fa sempre più bollente. Il club rossonero, che a fine stagione saluterà Zlatan Ibrahimovic, vuole rinforzare l'attacco con l'ingaggio di Arkadiusz Milik, in uscita dal club azzurro, e le due parti stanno lavorando per intavolare la trattativa.

Secondo le indiscrezioni, il club rossonero ha messo sul piatto il cartellino di Franck Kessie, già cercato a gennaio dal Napoli e pallino del tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso, che lo ha sempre considerato inamovibile durante la sua parabola sulla panchina del Diavolo.

La cessione dell'ivoriano rientra nel progetto di ridimensionamento dei costi che il club meneghino sta per mettere in atto. Il Napoli valuta 40 milioni di euro il cartellino di Milik, che andrebbero in parte coperti dall'arrivo di Kessie, valutato dal Milan oltre 20 milioni di euro. I due giocatori andrebbero inoltre ad aumentare i rispettivi ingaggi, attualmente di circa 2,5 milioni di euro.

Ad esprimersi sul possibile scambio anche l'ex dirigente dei rossoneri Mirabelli a Radio Punto Nuovo: "A Gattuso piaceva molto Kessie, l’ha schierato sempre. Di Milik non mi priverei mai, nonostante sia stato sfortunato con gli infortuni, è un attaccante con un potenziale veramente importante, prima di mandarlo via ci penserei mille volte. Kessie non è quel centrocampista che ti ruba l’occhio, ma è un centrocampista con un peso importante in mezzo al campo".

SPORTAL.IT | 08-04-2020 10:00