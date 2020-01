Milan: Paquetà, voci su uno scambio di mercato con la Juve

Ore molto complicate per Lucas Paquetà, che si è autoescluso dalla trasferta del Milan a Brescia e ha ulteriormente complicato i rapporti già tesi con il tecnico Stefano Pioli. Il centrocampista brasiliano subito dopo l’allenamento di giovedì ha chiesto un colloquio con il mister rossonero, dove ha detto di non sentirsi sereno e ha chiesto di non essere convocato per la partita di venerdì sera.

Il giocatore è afflitto da due preoccupazioni: in primis, il 4-4-2 deciso da Pioli per rilanciare il Diavolo, che lo taglia definitivamente fuori dai titolari. La seconda è l’assenza di offerte per una sua cessione a gennaio: il Psg si sarebbe tirato indietro, e sono state smentite le voci su uno scambio con Bernardeschi.

Arrivato a Milanello nel gennaio 2019, Paquetà era diventato immediatamente titolare inamovibile con Gattuso, che lo aveva schierato come mezzala di qualità. Poi sono arrivate le incomprensioni con Giampaolo, che dopo averlo provato sulla trequarti è tornato sui suoi passi, e ora lo scontro con Pioli.

Il tecnico rossonero in conferenza stampa è stato chiaro: “Paquetà si convinca di essere un giocatore completo, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fa gol o lo fa fare. Ha nostalgia per il Brasile? Siamo concentrati su quello che stiamo facendo, tutti sono disponibili e partecipi poi è normale essere meno soddisfatto per chi gioca meno”. Solo un’ora dopo, il colloquio e l’autoesclusione del giocatore.

Paquetà domenica scorsa era stato visitato in clinica dopo una tachicardia: niente di preoccupante, ma un sintomo rivelatorio dell’ansia che sta attraversando l’animo del giocatore in questi ultimi giorni.

Le trattative per la sua cessione non decollano, l’unica offerta è del Psg ma Boban e Maldini la considerano troppo bassa: il giocatore è stato pagato 35 milioni di euro un anno fa e il Diavolo non può certo svenderlo. Nelle ultime ore si era fatta largo l’indiscrezione di un possibile scambio con lo juventino Bernardeschi: secondo Sky i due club hanno seccamente smentito.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 08:04