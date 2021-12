Mercato Milan: colpo a sorpresa in attacco per aiutare Ibrahimovic

14-12-2021 10:56

Malgrado Paolo Maldini abbia dichiarato che nel mercato invernale non ci saranno operazioni in entrata da parte della società rossonera, tra i tanti noti che dovrà risolvere il Milan nella sessione di gennaio ci sarà quello della sostituzione dell’infortunato Simon Kjaer in difesa. Ma c’è anche la necessità di nuovi innesti a centrocampo e soprattutto in attacco, per dare una mano più concreta a Zlatan Ibrahimovic, che continua a tirare quasi da solo la carretta del reparto offensivo.

Mercato Milan: i possibili sostituti di Kjaer e un nuovo innesto a centrocampo

Partiamo dalla difesa. Kjaer salterà tutto il resto della stagione perché operato ai legamenti del ginocchio sinistro, e tra i principali candidati a prendere il posto del danese ci sono il suo connazionale Andreas Christensen, centrale del Chelsea, e il brasiliano del Torino Gleison Bremer.

Anche per il centrocampo ci sono novità: si sta valutando di anticipare l’arrivo di Yacine Adli dal Bordeaux già in questo calciomercato invernale, poiché Franck Kessie e Ismael Bennacer non stanno rendendo al meglio e a gennaio saranno impegnati in Coppa d’Africa, inoltre Tiémoué Bakayoko continua a non convincere e quindi l’arrivo di Adli il prossimo mese sarebbe quasi obbligato.

Mercato Milan: spunta il nome di Muriel come spalla di Ibrahimovic

Veniamo all’attacco. Ibra, in 10 partite disputate, ha segnato 7 gol, ribadendo che a 40 anni sta continuando a fare la differenza, peraltro in un campionato ormai di livello modesto rispetto ad altri campionati europei come quello di Serie A. Al suo fianco, c’è sempre fila in infermeria da parte degli altri attaccanti, da Ante Rebic a Rafael Leao, da Pietro Pellegri a, soprattutto, Olivier Giroud, che avrebbe dovuto essere l’aiuto maggiore nel reparto offensivo per il fuoriclasse svedese.

Pertanto, come riporta Pianeta Milan, una buona spalla per Ibra potrebbe essere Luis Muriel, il 30enne colombiano dell’Atalanta che l’anno scorso ha totalizzato 26 gol e 11 assist in 48 partite tra tutte le competizioni, mentre quest’anno ha messo assieme 11 partite e 3 gol e pare che, essendo sceso nelle gerarchie di Gian Piero Gasperini, voglia cambiare aria.

Mercato Milan: Muriel offerto alle tre big del calcio italiano

Pare infatti che il suo agente Alessandro Lucci lo abbia offerto a Milan, Inter e Juventus, tutte destinazioni gradite al sudamericano che farebbe finalmente il suo approdo in una big. Oltretutto il suo ingaggio è pienamente accessibile: 2 milioni di euro netti a stagione.

Ma la Dea per cederlo a una diretta rivale per le primissime posizioni della classifica chiederebbe non meno di 20 milioni di euro. Sarà disposta la proprietà rossonera a versare una cifra del genere nelle casse dell’Atalanta? Chi vivrà vedrà.

