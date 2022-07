Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative Bremer e Dybala, spunta Navas

Il mercato dei difensori è in fermento: Juve, Inter e Napoli cercano gli eredi di De Ligt, Skriniar e Koulibaly. E intanto, continua l'intrigo per Dybala.Approfondimento12:09

Milan, c'è l'intesa per il rinnovo di Ibrahimovic

Rimane solamente la formalità, a separare Zlatan Ibrahimovic dal restare per un'altra stagione nella Milano di sponda rossonera. Questo è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic farà ancora la differenza per il Milan? E' quello che si chiedono molti tifosi. LO svedese ha dimostrato di poter essere ancora un giocatore importante per il Milan di Pioli. Nella Serie A 2021/22, Zlatan ha segnato 8 reti e servito 3 assist ai compagni.Approfondimento12:33