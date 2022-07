Il Milan al lavoro per due obiettivi: Wijnaldum e Tanganga

15-07-2022 23:55

È partito con un po’ di ritardo, ma ora il mercato in entrata del Milan può avere una forte accelerata. I rossoneri stanno lavorando per due obiettivi importanti, come riportato da Sky: Georginio Wijnaldum e Japhet Tanganga.

Il centrocampista olandese è considerato un esubero dal nuovo tecnico del PSG, Christophe Galtier, e l’agente sta così proponendo Wijnaldum a diversi club, Milan compreso. Poi si sono aperti i contatti con il Tottenham per il giovane difensore: i rossoneri avrebbero già incontrato gli agenti di Tanganga.