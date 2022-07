Serie A, Milan: a giorni il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic

15-07-2022 15:46

Zlatan Ibrahimovic si appresta a porre la firma sul suo ennesimo contratto come giocatore del Milan. Il rinnova dello svedese non è mai stato veramente in dubbio, ma ora ci dovremmo essere veramente, col centravanti svedese che dovrebbe rinnovare ufficialmente nei prossimi giorni.

Ibrahimovic al momento si sta riprendendo dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, operazione avvenuta a fine campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’ex Juve, Inter e PSG (tra le altre) trascorrerà il prossimo mese sulle rive del lago di Garda, lavorando con un preparatore per rimettersi in forma e farsi trovare pronto quando tornerà a lavorare coi compagni.

Il suo rientro comunque non è previsto a breve. Si parla dell’inizio del 2023 come periodo nel quale potremmo rivedere la colonna rossonera in campo.

Per quanto riguarda il contratto, confermate dalla Rosea le indiscrezioni dei mesi scorsi. Il contratto dello svedese vedrà una parte fissa simbolica molto bassa (si circa intorno al milione di euro) ma saranno presenti ricchi bonus legati a presenze, prestazioni, gol, assist, successo individuali e di squadra.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE