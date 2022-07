Milan, ultimatum al Bruges per De Ketelaere: pronta l'offerta finale

15-07-2022 13:43

Il Milan prepara la stretta finale per assicurarsi le prestazioni di Charles De Ketelaere. Secondo il Corriere dello Sport, Maldini e Massara sono pronti a fare un ulteriore, ultimo sforzo economico per provare a convincere il Bruges a lasciar partire il suo talentino.

Milan, pronto il rialzo per De Ketelaere

Stando sempre a quanto riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera è pronta ad arrivare a 30 milioni di euro più bonus. Inoltre, in Via Aldo Rossi si starebbe valutando l’ipotesi di inserire una clausola sulla futura rivendita del giocatore. Il Bruges, dopo aver declinato la proposta rossonera da 28 milioni nei giorni scorsi, potrebbe cedere al rilancio del Milan, previsto entro il fine settimana. I rossoneri, infatti, vorrebbero chiudere in tempi brevi per portare De Ketelaere a sostenere le visite mediche entro settimana prossima, in modo tale da inserirsi in gruppo già in precampionato e non a ridosso dei primi impegni ufficiali.

De Ketelaere vuole solo il Milan

Il Bruges inoltre deve considerare la volontà del giocatore, che accetterebbe volentieri di trasferirsi a Milano. Dopo qualche giorno di riflessione infatti, il classe 2001 – che ha già disputato 8 gare con la Nazionale maggiore del Belgio – ha capito che l’interesse di Stefano Pioli è reale e che anche nel campionato italiano potrebbe dire la sua. L’adattamento a un campionaot estremamente tattico come quello italiano non sarebbe immediato, specialmente per un giovane alla prima esperienza fuori dal suo Paese. Tuttavia, il talento del Bruges ha tutte le carte in regola per incantare anche in Serie A. Nel 2021/22, nella Pro League belga, 14 reti e 7 assist in 33 presenze. Numeri da predestinato? Presto per dirlo. Ma difficilmente Maldini e Massara sbagliano qualche mossa, quando si tratta di andare ad acquistare nuovi prospetti.

